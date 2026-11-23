Заместитель прокурора Ярославской области Андрей Смирнов проинспектировал стройплощадку детской больницы. Вместе с ним на объекте побывали заместитель председателя регионального правительства Александр Баланцев, а также руководители заказчика и подрядной организации.



В ходе визита участники оценили, насколько активно ведутся работы внутри здания и как продвигается благоустройство прилегающей территории. Отдельное внимание уделили срокам: с представителями подрядчика и заказчика детально обсудили перспективы завершения строительства и планируемую дату сдачи объекта.



Прокуратура области держит на особом контроле ввод больницы в эксплуатацию — важно, чтобы строительство завершилось в установленные сроки.