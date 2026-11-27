В Ярославской области продолжается сезон заболеваемости ОРВИ и гриппом. По данным за неделю с 16 по 22 ноября, на 100 тысяч человек приходится 611 заболевших.



Из них 56% - дети до 17 лет. Также за этот период выявили 21 случай COVID-19, в том числе инфекцию верхних дыхательных путей, вызванную коронавирусом.



Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что самая надёжная защита от инфекций - вакцинация. При появлении симптомов не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к врачу. «Лихорадка, ломит все тело». Подъем заболеваемости гриппом: как защититься Подробнее Ситуация с заболеваемостью в регионе находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.