В Ярославле продолжается капитальный ремонт школы №66 Фрунзенского района, которая входит в Образовательный комплекс №28. Ход работ осмотрел мэр города Алексей Михайлов вместе с коллегами из департамента.



Ремонт идёт по графику, строительная готовность - 50%. Завершается ремонт кровли и фасадов, заканчиваются работы по системе отопления, после чего подрядчик приступит к горячему и холодному водоснабжению. Одновременно ремонтируют цоколь, потолки, междуэтажные перекрытия и полы. До конца года на фасаде установят архитектурную подсветку.

В школе №66 Ярославля ремонт выполнен наполовину. Фото: Алексей Михайлов ВКонтакте

После завершения всех работ на пришкольной территории проведут благоустройство по городской программе. На входе установят современную пропускную систему - это обязательное требование к безопасности. Внутри появятся кабинеты технической направленности для старших классов. До окончания ремонта ученики временно переведены в школу №93, учебный процесс не прерывается.