В Ярославской области вновь пройдёт «Ночь диспансеризации»: 20 ноября поликлиники будут работать до полуночи. В Ярославской области снова пройдет ночная диспансеризация Подробнее Пройти диспансеризацию можно в своей поликлинике — предварительная запись не нужна. В программу входят ключевые исследования: измерение артериального давления, определение уровня холестерина и глюкозы в крови, ЭКГ, флюорография и другие процедуры. Чтобы результаты анализов были максимально точными, врачи рекомендуют воздержаться от приёма пищи как минимум за 3 часа до сдачи крови.



Расширение форматов диспансеризации и профилактических осмотров помогает сделать медицинскую помощь доступнее для населения.