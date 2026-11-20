Спортивная школа лёгкой атлетики №2 имени Елфимова в Рыбинске получила новое оборудование. Как сообщили в администрации города, это копья, молоты, диски и барьеры для бега — их передали Всероссийская федерация лёгкой атлетики и Российский спортивный фонд.



В школе сильный тренерский состав. Среди выпускников — более 220 победителей и призёров российских и международных соревнований. Здесь воспитали заслуженного мастера спорта и 10 мастеров спорта международного класса, а трое воспитанников входят в сборные команды России. Новый инвентарь должен помочь ребятам добиваться новых результатов.