В Ярославле возбуждено уголовное дело о мошенничестве: 46‑летняя местная жительница несколько месяцев подменяла ценники в магазине стройматериалов, чтобы покупать товары дешевле. Так она приобрела два ковра и пластиковые окна, воспользовавшись заниженной стоимостью.



Представители торговой точки подали в полицию три заявления — общий ущерб превысил 37 тысяч рублей. В ходе проверки оперативники установили личность покупательницы.



По данным пресс‑службы регионального УМВД, в отношении женщины возбуждено дело по статье о мошенничестве, ей может грозить реальный срок.