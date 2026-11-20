Ярославский районный суд взыскал с работодателя 1 миллион рублей в пользу жительницы региона — в качестве компенсации морального вреда из‑за гибели её сына. Трагедия произошла в ноябре 2024 года: 23‑летний молодой человек, работавший монтажником стальных и железобетонных конструкций, погиб на рабочем месте от удара током.



Несчастный случай случился во время реконструкции выпуска сточных вод. По заключению государственного инспектора труда, причиной трагедии стало использование неисправного оборудования. При работах мужчина применял погружной насос с повреждённым электрическим кабелем. Прокуратура установила, что работодатель не обеспечил соблюдение требований охраны труда — именно это и привело к трагедии.



Суд согласился с доводами надзорного ведомства и признал вину работодателя. Решение о выплате 1 миллиона рублей матери погибшего вступило в законную силу.