В Пошехонском округе Ярославской области пресекли попытку массового истребления редких птиц. О подозрительной охоте на лебедей в правоохранительные органы сообщила местная жительница — её звонок позволил оперативно среагировать и не допустить новых жертв. В Ярославской области троих браконьеров осудят за отстрел лосей Подробнее На место незамедлительно выехал охотничий инспектор, который подтвердил факт браконьерства. У нарушителя изъяли тушу лебедя‑шипуна — этот вид включён в Красную книгу Ярославской области, а значит, любая охота на него строго запрещена. По данным регионального министерства природопользования, злоумышленник пытался подстрелить и других птиц, но благодаря своевременному сигналу от неравнодушной женщины этого не произошло. За активную гражданскую позицию жительницу поблагодарили.



За незаконную добычу животных, охота на которых не допускается, предусмотрена уголовная ответственность. Браконьеру может грозить штраф — до 500 тысяч рублей.