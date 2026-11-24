В 2026 году внутренним водным транспортом в Ярославской области воспользовались более 480 тысяч пассажиров.



Самым востребованным направлением стала переправа в Тутаеве — свыше 188 тысяч пассажиров. Она продолжает работать. Городские маршруты в Ярославле от речного вокзала до Толги и Вакарева перевезли почти 130 тысяч пассажиров. Высокоскоростные суда «Восход» — почти 33 тысячи пассажиров, в этом году открыли новый маршрут, связавший Ярославль, Тутаев, Рыбинск, Мышкин и Углич. На экскурсионно-прогулочном электрокатамаране «Белояр» перевезли 50 235 пассажиров. Скоростной «Восход» связал Ярославль с Костромой и Плесом Подробнее Растёт и популярность круизного туризма. В этом году теплоходы заходили в города региона 2991 раз — на 29 больше, чем в прошлом. Ярославскую область посетили свыше 436 тысяч круизных туристов.



Самые популярные локации — Углич (949 судозаходов и 153 152 туриста), а также Ярославль и Мышкин, Тутаев, Рыбинск и «Коприно».



Инфраструктуру для водного транспорта и туризма продолжают развивать. В этом году новый дебаркадер для судов типа «Метеор» появился в Брейтове. Аналогичный объект построен для Рыбинска — его планируют установить к навигации 2027 года. Из Ярославля в Тверь отправился первый «Метеор» Подробнее