В Тутаевском округе Ярославской области возбудили уголовное дело против местной жительницы. Её подозревают в том, что она подвергла опасности жизнь своего 15-летнего сына.
По данным следствия, в июле 2026 года женщина разрешила подростку управлять кроссовым мотоциклом, который не предназначен для обычных дорог. Сын не проходил обучение и выехал на дорогу общего пользования. Ранее мы уже рассказывали о похожем случае, который произошел в Мышкине. 28 июля подросток ехал по улице Ленина в посёлке Константиновский, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем. Юноша получил травмы.
Сейчас по делу идут следственные действия. После них действиям матери дадут правовую оценку.
В Ярославской области мать ответит за ДТП с сыном на кроссовом мотоцикле
В Тутаевском округе Ярославской области возбудили уголовное дело против местной жительницы. Её подозревают в том, что она подвергла опасности жизнь своего 15-летнего сына.