В Тутаевском округе Ярославской области возбудили уголовное дело против местной жительницы. Её подозревают в том, что она подвергла опасности жизнь своего 15-летнего сына.



По данным следствия, в июле 2026 года женщина разрешила подростку управлять кроссовым мотоциклом, который не предназначен для обычных дорог. Сын не проходил обучение и выехал на дорогу общего пользования. Ранее мы уже рассказывали о похожем случае, который произошел в Мышкине. В Ярославской области осудят отца, подарившего сыну питбайк Подробнее 28 июля подросток ехал по улице Ленина в посёлке Константиновский, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем. Юноша получил травмы.



Сейчас по делу идут следственные действия. После них действиям матери дадут правовую оценку.