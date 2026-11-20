20 ноября в Ярославле открыли новый беговой центр в парке «Подзеленье». Такие центры уже работают более чем в 20 городах страны, теперь к ним присоединился и Ярославль. Беговой центр ВФЛА в Ярославле. Объект планируют завершить в 2026 году Подробнее На улице оборудовали беговые дорожки со специальным покрытием, воркаут-зону и площадку для отдыха. Внутри есть спортзал, раздевалки, душевые и тренерская.

В Ярославле в парке «Подзеленье» открыли новый беговой центр. Фото: Вк Михаил Евраев

В регионе спортом занимаются более 600 тысяч человек, из них 50 тысяч регулярно бегают, 30 тысяч — в Ярославле. Новый центр позволит жителям бесплатно тренироваться круглый год — самостоятельно или с наставниками. Здесь будут проходить тренировки, лекции, мастер-классы, любительские забеги и семейные мероприятия.

Место выбрано знаковое — исторический центр Ярославля, территория в зоне ЮНЕСКО. После открытия обсудили создание на острове в пойме Которосли нового детского парка аттракционов — начинается его проектирование. Кроме того, в дальнейшем вокруг Даманского острова планируют проложить беговую дорожку.