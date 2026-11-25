В Заволжском районе Ярославля сотрудники уголовного розыска задокументировали действия двух молодых людей, которых подозревают в вымогательстве у несовершеннолетнего.



По данным оперативников, в марте текущего года двое 18-летних жителей района под надуманным предлогом и с угрозами насилия потребовали деньги у своего 17-летнего знакомого. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, подросток дважды передал им наличные, а также сделал банковские переводы. Общая сумма составила 70 тысяч рублей.



Следователь СУ СК России по Ярославской области возбудил уголовное дело о вымогательстве группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемых заключили под стражу.