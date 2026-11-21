В Ярославской области задержали 59-летнего местного жителя — его подозревают в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности.

По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, мужчина оставлял комментарии в открытых сообществах Telegram.

В этих комментариях он призывал к ракетным ударам по критической инфраструктуре страны, а также физическому уничтожению населения России.

В следственном отделе УФСБ возбудили уголовное дело сразу по двум статьям: о публичных призывах к террористической деятельности, а также публичных призывах к экстремистской деятельности с использованием интернета.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Следователи в настоящее время продолжают устанавливать обстоятельства дела.