В Ярославле с 1 января 2027 года планируют ввести туристический налог. Опубликован соответствующий проект решения администрации города.

Будут установлены следующие налоговые ставки: в 2027 году — 3%, в 2028 — 4%, с 2029 года — 5% от налоговой базы.

В мэрии Ярославля пояснили, что туристический налог подлежит зачислению в бюджет города по нормативу 100 процентов. Платить его будут организации и физические лица, которые оказывают услуги по предоставлению мест для временного проживания. На территории областного центра насчитывается 79 таких единиц.

Уже провели и оценку поступлений в бюджет Ярославля от туристического налога: в 2027 году планируется получить 52,3 млн рублей, в 2028 — 85,1 млн рублей, в 2029 — 106,0 млн рублей.

Ранее, напомним, туристический налог ввели в Рыбинске и Ростове.