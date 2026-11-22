Полгода службы на Северном Кавказе позади для сводного отряда ярославской полиции — бойцы вернулись домой.

Полугодовая командировка в Дагестан для сотрудников разных подразделений регионального УМВД включала дежурства на контрольно-пропускных пунктах и работу по охране общественного порядка.

На счету ярославских полицейских — досмотр более 33 тыс. автомобилей и проверка документов у 45 тыс. человек. Сверка с базами данных помогла установить 35 человек, находившихся в бегах; трое из них значились в федеральном розыске.

Еще два направления работы — пресечение незаконной перевозки часового оружия и 19 сфер миграционного режима. Коллеги и руководство управления устроили в Ярославле встречу вернувшимся бойцам. Тех, кто отличился, отметили ведомственными наградами.

Недолгий отдых — и личный состав снова приступит к обычной работе в своих райотделах и подразделениях.