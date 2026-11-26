Прокуратура Фрунзенского района Ярославля поддержала ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей 49-летнего руководителя ООО «Салют Юг».



Его обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности, которое привело к смерти двух и более человек, а также в организации незаконного изготовления взрывчатых веществ. Незаконное производство? Гендиректора завода петард в Кубринске ждет суд Подробнее По версии следствия, обвиняемый плохо организовал производство и хранение взрывчатых веществ и пиротехники на объекте в селе Кубринск Переславского района и не проконтролировал соблюдение требований пожарной безопасности.



С учётом позиции прокуратуры суд продлил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу на 3 месяца. Уголовное дело расследуют следственные органы регионального управления Следственного комитета России.