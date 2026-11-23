В Ярославле перед судом предстанет 41‑летний мужчина, работавший кассиром в сетевом супермаркете. Его обвиняют в краже: по версии следствия, сотрудник придумал схему, позволявшую забирать себе деньги покупателей.



Механизм обмана был простым: кассир сканировал товары, а затем спрашивал клиента, нужен ли бумажный чек. Если покупатель отказывался, работник аннулировал операцию на кассе, но наличные оставлял себе. По данным правоохранителей, уже в первый день работы мужчина успел провести восемь таких незаконных операций — вскоре его разоблачили.



Обвиняемый признал вину и полностью возместил ущерб, причинённый магазину. По закону мужчине грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.