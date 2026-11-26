В Ярославский областной суд передано уголовное дело против 45‑летнего мужчины ‐ его обвиняют в государственной измене.



По данным пресс‑службы судов региона, фигурант изучал материалы зарубежных пропагандистских ресурсов, после чего через мессенджер связался с представителем украинских спецслужб. Следствие полагает, что мужчина передавал сведения о критически важных объектах на территории Ярославской области.



За совершение преступления, предусмотренного статьёй о госизмене, обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненное заключение.