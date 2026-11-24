В Ярославле суд вынес приговор 45‑летней женщине, накопившей крупную задолженность по алиментам. Её признали виновной в неуплате средств на содержание ребёнка, который проживает с бабушкой.



Как установил суд, с августа 2013 года женщина по решению Ростовского районного суда обязана была выплачивать алименты на сына, родившегося в 2012 году. В феврале 2026 года её уже привлекали к административной ответственности за неуплату, но она не предприняла мер для погашения долга: не устроилась на работу, хотя медицинских или иных препятствий для трудоустройства у неё не было. В итоге сумма задолженности превысила 1,5 миллиона рублей.



Суд назначил женщине наказание — 3 месяца принудительных работ, при этом 5 % её заработка будут удерживаться в доход государства.

