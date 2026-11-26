В Ярославле судебные приставы взыскали 75 тысяч рублей в пользу пожилой женщины, которая пострадала при выходе из пункта выдачи заказов.



Пенсионерка упала с лестницы и повредила связки голеностопного сустава - причиной стала неисправная бетонная плита. Прокуратура города обратилась в суд в интересах пострадавшей. Суд постановил выплатить женщине 50 тысяч рублей как компенсацию морального вреда и ещё 25 тысяч - штраф за то, что требования не удовлетворили добровольно. Суд взыскал 400 тысяч за падение пенсионерки в ярославском автобусе Подробнее После возбуждения исполнительного производства и ареста банковских счетов предпринимательницы нужная сумма была перечислена приставам. Права пенсионерки восстановлены полностью.