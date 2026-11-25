В Ростове Великом завершили ключевой этап капремонта канализационных сетей в районе озера Неро. Специалисты проложили почти 12 километров новых сетей водоотведения.



Коллектор, который последний раз капитально ремонтировали ещё в 1985 году, за почти 40 лет пришёл в аварийное состояние и создавал риски для экологии. Теперь обновлённая система не только обеспечит надёжное водоотведение, но и поможет защитить озеро Неро.

В Ростове Великом обновили канализацию у озера Неро — проложено почти 12 км сетей Фото: Вк Михаил Евраев

Проект реализуют за счёт казначейского инфраструктурного кредита — общий объём финансирования превышает 1,3 млрд рублей. В рамках программы реконструируют три канализационные насосные станции. Сейчас подрядчик не только выполняет запланированные работы, но и дополнительно меняет сети, изначально не входившие в проект.



Обновление инженерной инфраструктуры идёт параллельно с благоустройством набережной озера Неро. Там появятся пешеходные маршруты и зоны отдыха, а береговую линию укрепят. Развитие общественного пространства стало возможным благодаря созданию надёжной коммунальной базы.