Сотрудники «Горзеленхозстроя» уже ночью начали очищать основные магистрали Ярославля от снега. Об этом сообщил мэр города Алексей Михайлов.



По его словам, ещё до первых осадков коммунальная техника дежурила на ключевых магистралях и мостах, а с началом снегопада специалисты сразу приступили к уборке. В Ярославле на улице Ньютона ветер повалил аварийное дерево на машины Подробнее На дорогах работали и продолжают работать 43 комбинированные дорожные машины, 12 тракторных щёток и шесть фронтальных погрузчиков. В мэрии уточнили, что от снега также чистят пешеходные зоны, парки и скверы, подходы к переходам и остановки.



При этом утром Ярославль встал в пробки. По словам горожан, движению во многом мешал снег на дорогах.