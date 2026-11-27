В Рыбинске из-за аварийных работ на сетях «Яроблводоканала» временно изменится схема движения общественного транспорта. С 9:00 30 ноября и до завершения работ закроют проезд по улице Румянцевской на участке от Герцена до Чкалова.



Автобусы №3 и №33, следуя в прямом направлении, поедут по улицам Герцена, Луначарского и Крестовой, после чего вернутся на свои маршруты. На объездном участке работают все существующие остановки.



Автобусы №1, №2, №8Т, №10, №10С и №39 при движении в обратную сторону также направятся через Герцена, Луначарского и Крестовую.



Троллейбусы №1, №4 и №6 в обратном направлении пойдут по Герцена, Пушкина и Крестовой. Маршрут №5 будет следовать по Герцена и Пушкина, а затем вернётся на привычную схему. На изменённых участках действуют все остановочные пункты.