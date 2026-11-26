В Ярославской области в четверг, 27 ноября, прогнозируют ухудшение погодных условий. По данным синоптиков, днём в регионе пройдёт небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах возможна метель.

Ожидается северо-западный ветер с порывами до 15 м/с. На дорогах местами образуется гололедица, что может осложнить движение транспорта. «Обрушится снежный шторм». Ярославль ждут метели и морозы — прогноз Подробнее

Автомобилистам рекомендуют соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию между машинами и быть особенно внимательными на дорогах.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.