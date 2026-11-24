Губернатор Михаил Евраев утвердил закон, который полностью запрещает продажу вейпов и сопутствующей продукции. Закон начнёт действовать с 1 марта 2027 года и будет актуален до 1 марта 2032 года.



Под запрет попадают одноразовые электронные сигареты, устройства с картриджами, сами вейпы, а также любые жидкости для них.



Кроме того, с 1 марта 2027 года нельзя будет продавать табачную и никотиносодержащую продукцию в отдельных местах. Ограничение распространяется на организации детского отдыха, площадки официальных спортивных соревнований, региональные социальные учреждения, религиозные организации, а также территории отдыха у водоёмов — в том числе на пляжах. Эти правила будут действовать до 1 марта 2033 года.

