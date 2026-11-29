Под Ярославлем ранение получила собака Мелкашка. Она стала известна как «Хатико» из Переславля, где животное ждало возвращения хозяйки у дороги. Женщина привезла собаку на остановку и бросила замерзать.

Собака надеялась, что хозяйка заберет ее обратно домой. Но Мелкашка оказалась не нужна женщине. Тогда собаку забрали неравнодушные люди.

Утром 29 ноября в пабликах появился пост с сообщением: в Мелкашку выстрелили. Сделал это сосед приютившей собаку семьи. Мелкашка получила травму бедра и сейчас не может встать. Люди написали заявление в полицию, собаке оказывают необходимую помощь.