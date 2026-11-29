Для пса Грома в Ярославской области ищут семью. Животное принадлежало кинологической службе УМВД России по Ярославской области, но завершило свою служебную деятельность.

Возраст немецкой овчарки – 6 лет и 6 месяцев. Кинологи отмечают, что пес умеет выполнять основные команды, ранее занимался поиском людей. На данный момент собака здорова и ищет любящих хозяев.

Полицейские надеются, что четвероногий напарник, честно прослуживший многие годы, найдет семью, где ему обеспечат внимание, уход и достойные условия содержания. За более подробной информацией можно обратиться по телефону: 8(4852) 79-56-67.