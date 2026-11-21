В Ярославле историческое здание бывшей поликлиники на Московском проспекте, продали путем публичного предложения, сообщает пресс-служба правительства региона.

В составе лота, который входил в региональный план приватизации, главный корпус площадью 1770,5 кв. м, здание флюорографии, сарай гараж, а также земельный участок площадью 2023 квадратных метра.

В пресс-службе напомнили, что этот комплекс является объектом культурного наследия — в XIX веке там располагался Николаевский детский приют, который основал купец Алексей Трунов.

С 1940-х годов в помещении работала поликлиника. Со временем здание пришло в аварийное состояние, поэтому деятельность медицинского учреждения в нем прекратили. В настоящее время пациентов обслуживают в новой поликлинике, открытой на этой неделе на ул. Гоголя.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем МАКС-канале сообщил, что от продажи здания в бюджет региона поступит 10,2 млн рублей. Новый собственник, по его словам, будет обязан сохранить исторический облик памятника архитектуры.