С общества, которое занимается сбором и обработкой сточных вод, Ярославские приставы взыскали 1,7 миллиона рублей за загрязнение почвы.



Компании принадлежит земельный участок, где находится полигон технических и бытовых отходов. Во время плановой проверки Росприроднадзор установил, что из-за сброса сточных вод на рельеф предприятие загрязнило почву. Анализы показали большое превышение концентраций вредных веществ.



Добровольно возмещать вред общество отказалось, и надзорное ведомство обратилось в суд. Суд взыскал 1,7 миллиона рублей в счёт возмещения вреда почвам как объекту охраны окружающей среды.



Предприятие не спешило исполнять решение, и документ передали приставам. Они возбудили исполнительное производство, предупредили должника об уголовной ответственности и взыскании исполнительского сбора в 12%, а также арестовали расчётные счета и запретили регистрационные действия с транспортом и недвижимостью.



Оценив риски и дополнительные расходы, организация полностью погасила задолженность.