Накануне зимы и ледостава мэрия Ярославля издала постановление с перечнем мест, где выход на лед запрещен даже в самые суровые морозы.

Мэрия Ярославля опубликовала постановление от 17.11.2026 № 1044, которое называется «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в городе Ярославле в осенне-зимний период 2026-2027 годов».

Перечень включает 24 места, названные потенциально опасными участками водных объектов. Все зоны под мостами через Волгу и Которосль вошли в запретный список.

Опасным считается лед на Волге у Водоканала (дом 2а по проспекту Ленина), на Стрелке, у Подзеленья, у Даманского парка и на Которосльной набережной. Также нельзя выходить на все озера и пруды в черте города, включая «Техас» на Шевелюхе.

В число опасных включена зимняя ледовая тропа между Брагино и Толгским монастырем. МКУ «Центр гражданской защиты» Ярославля установило на этих объектах знаки «Переход по льду запрещен».

За любое нарушение предусмотрен штраф. На берегах уже появились соответствующие таблички.