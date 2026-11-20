В Ярославле 22-летнего местного жителя признали виновным в продаже поддельных билетов на хоккей.



В мае 2026 года он размещал на сайте объявлений предложения о продаже билетов на полуфинальный матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» по сниженной цене. После оплаты покупатели получали лишь поддельные изображения, созданные в графическом редакторе. Чтобы легализовать деньги, мужчина использовал счета сестры и переводил средства между банками.



От мошенничества пострадали 15 человек, общий ущерб превысил 130 тысяч рублей. Весь ущерб обвиняемый возместил ещё на стадии следствия.



Суд назначил ему 320 часов обязательных работ и штраф в 30 тысяч рублей. Апелляция не изменила приговор — он вступил в законную силу.