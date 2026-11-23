С января в Рыбинске убрали 85 аварийных строений: дома, сараи, гаражи и ларьки. Об этом сообщили в городской администрации.



Работы выполнили на улицах Левитана, Вяземского, Нефтяников, Пархинской, Чебышева, Щепкина и по другим адресам.



Власти составили масштабный реестр объектов под снос, как частных, так и муниципальных. В 2025 году ликвидировали 100 аварийных строений. Как заявил глава Рыбновского округа, демонтаж зданий продолжается.