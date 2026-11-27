Ярославская область вошла в число 30 регионов России, которые досрочно выполнили целевой показатель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» по обеспеченности жильём. К 2030 году планировалось достичь уровня 33 кв. метра на человека, но регион уже вышел на этот показатель.



За январь - сентябрь этого года в области ввели более 560 тысяч кв. метров жилья. При строительстве используют механизм комплексного развития территорий: проекты реализуют в Ярославле, Рыбинске, Ярославском, Тутаевском и Переславль-Залесском округах. В работе 28 проектов с потенциалом свыше 2,8 млн кв. метров.



Ещё одно направление - расселение аварийного жилья. Регион занимает шестое место в ЦФО по темпам ввода. С 2019 года жилищные условия улучшили более пяти тысяч жителей, до 2030-го планируют переселить ещё более 1350 человек. Жители 11 аварийных домов в Переславле-Залесском получили новые квартиры Подробнее Развиваются и адресные меры поддержки. С начала года 115 квартир предоставили детям-сиротам. Более 20 семей, включая многодетные и близких участников СВО, получили жилищные сертификаты - на эти цели направили свыше 100 млн рублей. Помогают с приобретением и строительством жилья молодым семьям и жителям сельских территорий.