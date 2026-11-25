Дорожно‑эксплуатационная служба (ДЭС) Рыбинска работает в усиленном режиме из‑за непогоды. В ночь на город вышло 15 единиц спецтехники — комбинированные дорожные машины, погрузчики и тракторы.



Рабочие трудятся в три смены — ночную, дневную и вечернюю. Дороги обрабатывают пескосоляной смесью и реагентами, снег убирают как машинами, так и вручную. По прогнозу, ночью снова ожидается снегопад — бригады дополнительно усиливают.

В Рыбинске усилили уборку дорог от снега. Фото: Дмитрий Рудаков ВК

В приоритете у дорожников — подходы и подъезды к школам, детским садам и другим социальным учреждениям, а также маршруты общественного транспорта. Следом расчищают междворовые и квартальные проезды.



Сейчас в работе задействовано более 70 единиц техники. Запасы материалов позволяют вести работы в интенсивном режиме: заготовлено 160 тонн реагентов и 22 тысячи тонн пескосоляной смеси.