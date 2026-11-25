Специалисты «Россети Центр» - «Ярэнерго» оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей региона, ранее нарушенное из-за неблагоприятных погодных условий: сильного мокрого снега и ветра с порывами более 15 м/с.

Основное внимание энергетиков сосредоточено на Ярославском, Даниловском, Большесельском и Переславль-Залесском округах.

По прогнозу Гидрометцентра, непогода сохранится до конца дня 25 ноября. Восстановительные работы будут вестись непрерывно до возобновления подачи электроэнергии каждому потребителю. В случае необходимости для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены резервные источники электроснабжения суммарной мощностью более 3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.