В Ярославле вынесли приговор 64-летнему местному жителю, который незаконно получал пенсию по инвалидности. Ранее он уже был судим за убийство и преступления против собственности.



Как установил суд, в 2009 году мужчина оформил бессрочную инвалидность II группы по подложным документам: он предоставил фиктивную справку и выписку из акта освидетельствования. На этом основании с сентября 2009 года ему назначили пенсию, ежемесячную денежную выплату и федеральную социальную доплату. При этом реальных медицинских оснований для инвалидности у него не было. Ярославец 15 лет получал пенсию по инвалидности по поддельным справкам Подробнее С сентября 2009-го по декабрь 2025 года мужчина получил свыше 1,5 миллиона рублей.



Прокуратура Кировского района поддержала обвинение. Суд назначил виновному 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии особого режима и взыскал в пользу Фонда пенсионного и социального страхования всю сумму незаконно полученных выплат. Приговор вступил в законную силу.