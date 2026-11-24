Энергетики филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» подключили к электрическим сетям очистные сооружения города Пошехонье. Комплексу предоставлено почти 225 кВт мощности.

В рамках договора энергетики построили линию электропередачи протяженностью более 2,7 км, установили новую двухтрансформаторную подстанцию суммарной мощностью 500 кВА, смонтировали две интеллектуальные системы учета электрической энергии. Комплекс подключен по I категории надежности электроснабжения, предусматривающей электроснабжение от двух независимых взаимно резервирующих источников.

Новые очистные сооружения возводятся в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Объект обеспечит очистку стоков всего Пошехонья. Мощность системы — 800 кубометров в сутки.