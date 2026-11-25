В настоящее время технологические нарушения в основной сети 6-10 кВ (обеспечивает электроэнергией преимущественно населенные пункты) устранены.

Ночью 24 и днем 25 ноября на территории Ярославской области прошел циклон с сильным мокрым снегом и порывами ветра более 15 м/с, что стало причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах региона.

Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.