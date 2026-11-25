Непогода принесла первые убытки автовладельцам в Ярославле. На улице Ньютона, как сообщают в соцсетях, на припаркованные машины рухнуло аварийное дерево.
Ремонт автомобилей обойдётся хозяевам недешёво. Автор публикации в паблике «Свободный Ярославль» утверждает, что дерево неоднократно просили спилить, но в ответ получали лишь отписки.
Ранее мы писали, что, по прогнозам синоптиков, непогода в регионе продержится до шести вечера среды.
В Ярославле на улице Ньютона ветер повалил аварийное дерево на машины
Непогода принесла первые убытки автовладельцам в Ярославле. На улице Ньютона, как сообщают в соцсетях, на припаркованные машины рухнуло аварийное дерево.