Непогода принесла первые убытки автовладельцам в Ярославле. На улице Ньютона, как сообщают в соцсетях, на припаркованные машины рухнуло аварийное дерево.



Ремонт автомобилей обойдётся хозяевам недешёво. Автор публикации в паблике «Свободный Ярославль» утверждает, что дерево неоднократно просили спилить, но в ответ получали лишь отписки.



Ранее мы писали, что, по прогнозам синоптиков, непогода в регионе продержится до шести вечера среды. Мороз, снег и гололедица: какая погода ждет Ярославскую область 24 ноября Подробнее