Жителей Ярославля и региона предупреждают о сложной погодной обстановке. Из‑за мокрого снега и гололедицы 23 ноября на дорогах произошло несколько серьёзных аварий. Получили травмы: в Ярославле в ДТП с мотоциклом пострадали двое подростков Подробнее По данным регионального управления МЧС, неблагоприятные условия сохранятся и в ночь на 24 ноября: в отдельных районах области ожидается налипание мокрого снега и образование скользкого покрытия на дорогах.



Спасатели настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными за рулём — соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Пешеходам также стоит проявлять осторожность при передвижении по улицам.