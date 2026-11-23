Житель Рыбинска лишился более 3 миллионов рублей, пытаясь купить запчасти для автомобиля.



В апреле 2025 года мужчина нашёл в интернете объявление о продаже комплектующих и связался с продавцом. Они договорились о сделке, и покупатель перевёл деньги за двигатель. Через некоторое время продавец убедил его, что двигатель пришёл ненадлежащего качества, и предложил оформить заказ заново и снова внести оплату. В течение года мужчина неоднократно платил за повторные заказы, но товар так и не поставили, а деньги не вернули. Общий ущерб превысил 3 миллиона 300 тысяч рублей. После этого «продавец» перестал выходить на связь.



По заявлению мужчины возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

