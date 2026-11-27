Шесть проектов из Ярославской области стали победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив на 2027 год. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

«Шесть проектов нашего региона стали победителями первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2027 года, — отметил Михаил Евраев. — На их реализацию выделят 14,3 млн рублей, еще 17,4 млн рублей составит софинансирование. Всего наша область подала 60 заявок и по этому показателю вошла в десятку лидеров ЦФО. За пять с половиной лет работы Президентского фонда культурных инициатив наш регион подал 1245 заявок. Поддержку получили 146 проектов на сумму более 400 млн рублей. Со стороны Правительства Ярославской области к развитию сферы культуры региона подходим системно: формируем условия для роста талантов и появления новых проектов. В регионе также действует система областных премий за достижения в сфере культуры. В прошлом году они были присуждены за создание и реализацию девяти творческих проектов. Среди награжденных — актеры Волковского театра, сотрудники музеев, социальных учреждений, представители института архитектуры и дизайна ЯГТУ».

Поддержку фонда получили инициативы в сфере культуры, искусства и творчества. Среди победителей — детский анимационный фильм «Дракон Катуни», всероссийский детско-юношеский фестиваль авторской песни «Четыре четверти», а также проект Музея истории города Ярославля.

В число победителей также вошли проекты клуба историко-культурных и географических проектов «Лихие люди», Центра культуры и муниципальной библиотеки Некоузского округа и регионального отделения Российского творческого союза работников культуры.

Приём заявок на второй грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив 2027 года уже открыт. Подать документы можно до 7 декабря, а итоги отбора планируют объявить весной следующего года.

«Все событийные мероприятия и культурные проекты, которые выигрывают гранты, безусловно, украшают наш регион: делают его ярче, интереснее и привлекательнее и для жителей, и для гостей. Поэтому мы всегда поддерживаем такие творческие инициативы — и на этапе подачи заявок, и в ходе реализации», — отметила министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.



Подробная информация об условиях конкурса и правилах подачи заявок размещена на официальном сайте Президентского фонда культурных инициатив — фондкультурныхинициатив.рф.