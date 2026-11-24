20 ноября в деревне Глухово загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 66 квадратных метров — строение полностью уничтожено огнём.

В Угличском округе уничтожен дом из‑за неисправности электрооборудования. Фото: МЧС Ярославской области