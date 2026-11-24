20 ноября в деревне Глухово загорелся частный дом. Площадь возгорания составила 66 квадратных метров — строение полностью уничтожено огнём.
Справиться с пожаром удалось силами шести сотрудников МЧС России и двух единиц спецтехники. К счастью, в происшествии никто не пострадал.
По предварительной версии дознавателей МЧС, причиной пожара стал аварийный режим работы электрооборудования. В МЧС напоминают о базовых правилах пожарной безопасности: избегайте перегрузки электросети, регулярно проверяйте состояние проводки и герметичность кабельного ввода, не оставляйте включённое электрооборудование без присмотра, а также установите в доме пожарный извещатель — он может вовремя предупредить об опасности.