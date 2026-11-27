Утром 26 ноября 2026 года в Угличе произошёл пожар в многоквартирном жилом доме на площади Пушкина, 3. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую в 10:06.



На место оперативно прибыли 6 сотрудников пожарной службы и 2 единицы спецтехники. Благодаря слаженным действиям спасателей огонь удалось локализовать и полностью ликвидировать уже к 10:48 - с момента вызова прошло менее часа.



В результате пожара повреждён диван - площадь возгорания составила 2 квадратных метра. Кроме того, стены в помещении сильно закоптились: общая площадь закопчённых поверхностей достигла 10 квадратных метров.



Есть пострадавшие - их состояние и обстоятельства получения травм не уточняются.