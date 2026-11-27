Благоустроенные территории в Ярославской области будут оснащать видеокамерами с расширенным функционалом. Такое поручение на оперативном совещании дал губернатор Михаил Евраев.



По его словам, камеры с записью звука установят в местах, которые войдут в программу благоустройства на 2027 год. Это касается не только набережных, парков, скверов и площадей, но и дворов - муниципалитетам нужно учесть задачу уже на этапе подготовки.



Губернатор отметил, что новые устройства эффективны для повышения безопасности жителей и защиты обновлённых территорий от вандализма. Умные камеры помогают оперативно выявлять нарушения и фиксировать личности, в том числе по аудиоследу. В Ярославле ищут подростков, испортивших новую контейнерную площадку Подробнее В борьбе с вандализмом в регионе занимают бескомпромиссную позицию. В 2025 году вынесли более 17 тысяч постановлений о штрафах и возбудили 98 уголовных дел. В текущем году - 15 тысяч постановлений и 44 уголовных дела, ещё 13 расследуются.