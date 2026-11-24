В этом году в Рыбинске привели в порядок 12 дворовых территорий. Среди них — двор на улице Юбилейная, 4. Здесь обустроили просторные парковки, проложили тротуары с современной плиткой «колормикс», а также оборудовали крупные детскую и спортивную площадки. По словам местных жителей, результат им нравится.

Из 12 отремонтированных дворов 8 привели в порядок за счёт средств текущего года, ещё 4 — опережающими темпами, используя лимиты 2027 года. Благоустроены дворы на улице Баженова, 17, проспекте Серова, 12, улице Волочаевская, 38, улице К. Либкнехта, 9, проспекте Мира, 17, улице Юбилейная, 14, 1‑й Выборгской, 63, улице 50 лет ВЛКСМ, 30а, улице Юбилейная, 4, первом этапе благоустройства на улице Юбилейная, 16, а также на улицах Чкалова, 4 и 20. Детские площадки появились в шести из этих дворов, а также на стадионе «Переборец». В 11 округах Ярославской области завершили благоустройство дворов Подробнее Программа благоустройства продолжится в следующем году в рамках проекта «Наши дворы». Кроме того, готовят муниципальную программу — она поможет быстро ремонтировать дворы: заделывать ямы и выбоины асфальтовыми картами. Планируют включить её в бюджет — так получится привести в порядок ещё десять территорий.